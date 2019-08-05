Zanka’ya forma numarası yok
FENERBAHÇE’NİN stoper adayları arasında yer alan Mathias Zanka Jorgenssen, Huddersfield ile bağlarını yavaş yavaş kopartıyor...
- Star Spor
Geçen sezon yer aldığı Premier Lig’den Championship’e düşen Mavi-Beyazlı takımın yeni sezon kadrosu açıklanırken Zanka’ya forma numarası verilmedi. 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun kesin olarak satılacağı bu nedenle forma numarası verilmesine gerek duyulmadığı ifade edildi. Zanka için bazı İngiliz ve Rus kulüplerinin de devrede olduğu ancak Fenerbahçe’nin bu oyuncuyu almaya en yakın takım olduğu belirtiliyor.
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