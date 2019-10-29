‘Zanka’yı değil Fener’i ilgilendirir’
Fenerbahçe’nin stoperi Zanka, Denizli maçı öncesi üzerinde “Vatan Size Minnettar” yazan tişörtü giydiği için ülkesinde hedef tahtasına oturtulmuştu.
- Star Spor
UEFA’ya şikayet edilmesi talep edilen futbolcu hakkında Danimarka Futbol Federasyonu’ndan, “Zanka’yı ve inandığı değerleri çok iyi biliyorum. Tişörtü giymiş olması kendisini değil, F.Bahçe’yi ilgilendiren bir mesele” açıklaması geldi.
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