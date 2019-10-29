‘Zanka’yı değil Fener’i ilgilendirir’

UEFA’ya şikayet edilmesi talep edilen futbolcu hakkında Danimarka Futbol Federasyonu’ndan, “Zanka’yı ve inandığı değerleri çok iyi biliyorum. Tişörtü giymiş olması kendisini değil, F.Bahçe’yi ilgilendiren bir mesele” açıklaması geldi.