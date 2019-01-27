Zapata Fenerbahçe yolunda

TAKIMDA TUTMAK İSTİYORLAR

VİCTOR Moses ile bombayı patlatan Fenerbahçe yönetimi, stoperde rotayı yeniden İtalya’ya döndürdü. Galatasaray’ın Serdar Aziz’i serbest bırakmamasından dolayı, transferi askıya alan Sarı-Lacivertliler, Milan’dan ayrılmayı kafasına koyan Cristian Zapata’ya teklifini yaptı. Sky Sports'un haberine göre; sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Zapata’yı takımda tutmak isteyen Milan Sportif Direktörü Leonardo, Kolombiyalı stoperin menajeri Massimo Italiani ile bir araya geldi.

INTER’İN DE LİSTESİNDE

İTALYAN ekibinin sözleşme yenileme teklifini Italiani’nin kabul etmediğini öğrenilirken, 32 yaşındaki stopere en ciddi teklifin Fenerbahçe'den geldiği aktarıldı. Sarı-Lacivertliler’in deneyimli futbolcuya 2,2 milyon eurodan 2,5 yıllık kontrat teklif ettiği bildirilen haberde, Zapata ile Inter’in de ilgilendiği öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe’nin Inter ve Milan’ın aksine daha uzun soluklu bir sözleşme önermesi nedeniyle Kolombiyalı savunmacının Sarı-Lacivertliler’e sıcak baktığı öğrenildi.