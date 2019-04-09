Zaragoza'dan Roberto Soldado bombası

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Soldado'ya, Zaragoza talip oldu. İspanya 2. Ligi'nde 33. hafta itibariyle 16. sırada yer alan Zaragoza önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurarak La Liga'ya yükselmeyi hedefliyor.

Zaragoza'nın bu plan doğrultusunda ilk olarak Fenerbahçe'de forma giyen Soldado'yu listesine aldığı öğrenildi. Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Soldado'yla kulüp henüz masaya oturmazken, teknik heyet ve teknik direktör Ersun Yanal İspanyol golcünün daha önceden takımda kalması yönünde yönetime rapor vermişti.

(Futbol Arena)