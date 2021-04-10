Zargo Toure ve Mustafa Akbaş derbide yok

AA 10 Nisan 2021 Cumartesi 10:54 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 10:54

Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü, yarın başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Serkan Tokat düdük çalacak.



Sarı-lacivertli takımda, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.



Cezalı futbolcunun olmadığı Gençlerbirliği'nde ise savunma oyuncuları Zargo Toure ve Mustafa Akbaş, sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.



MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, hafta içi deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Gençlerbirliği ise son 2 maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerken, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

MKE Ankaragücü, ligde 33 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Gençlerbirliği topladığı 31 puanla 19. sırada bulunuyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan derbi, 1-1 sona ermişti.