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Spor

Ze Luis'in menajeri: ''Beşiktaş'la görüştük''

Beşiktaş'ın golcü transferindeki adaylarından Ze Luis'in menajerinden bir son dakika açıklaması geldi. Portolu futbolcunun menajeri Jose Fouto, siyah beyazlı kulüple görüştüklerini söyledi.

IHA11 Ağustos 2020 Salı 12:51 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:52
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Beşiktaş’ın gündemindeki Ze Luis’in menajeri Jose Fouto, siyah-beyazlı ekibin futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayarak "Beşiktaş harika bir kulüp ve bunu herkes bilir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın transfer etmek istediği isimlerden olan golcü oyuncu Ze Luis’in menajeri Jose Fouto’dan siyah-beyazlılarla ilgili açıklama geldi. 

Beşiktaş’ın bu futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayan Fouto, "Evet, Beşiktaş tarafında bir ilgi var. Ciddi bir müzakereye girmeden kısa bir görüşme oldu. Porto’nun ne düşündüğünü onlara söyledim. Beşiktaş, Türkiye ve Avrupa’da büyük bir kulüp. Ze Luis’in Porto ile 3 yıllık sözleşmesi var. Beşiktaş’ın bu ilgisine teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, bekleyip göreceğiz" diye konuştu. 

Fouto, Ze Luis’in önceliğinin Porto ile sözleşmesindeki hükümleri yerine getirmek olduğunu ve oyuncunun Beşiktaş ile ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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