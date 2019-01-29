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Ze Luis'te parasal uçurum

Spartak Moskova kulübü, golcüsü için 7.5 milyon euro öneren Galatasaray’dan 10 milyon euro isteyince görüşmeler tıkandı. Ze Luis ise senelik 3.2 milyon euroya “Gelirim” dedi.

  • StarSpor
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CİM-BOM ile Spartak Moskova arasındaki golcü Ze Luis için yapılan transfer görüşmesi paraya takıldı..Rus kulübünün basın sözcüsü Leonid Trachtenberg, G.Saray’ın 7,5 milyon euroluk bonservis teklifini geri çevirdiklerini söyledi.. Rus basını, Spartak Moskova’nın 10 milyon euro istediğini ancak İstanbul kulübünün rakama sadece 750 bin euro zam yaptığını ifade etti.. Görüşmelerin tıkanması üzerine basın sözcüsü Trachtenberg, “Bu şartlarda, bu transfer görüşmesi rafa kalkar. Ayrıca yönetimin ne Ze Luis’i, ne Adriano’yu ne de Fernando’yu hiçbir kulübe satma gibi bir düşüncesi yok” diyerek şaşkınlık yarattı. Sarı-Kırmızılı kulübün, Ze Luis’e ise yıllık 3.2 milyon euro maaş teklif ettiği ve golcü ismin bu rakamı kabul ettiği belirtildi.

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