Zeki Çelik Avrupa devlerinin listesinde

Sezon başında Spor Toto 1. Lig temsilcisi İstanbulspor’dan, Fransız ekibi Lille’e transfer olan Mehmet Zeki Çelik kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fransız temsilcisinin değişilmez oyuncularından birisi olan 21 yaşındaki sağ bek, çıktığı 18 maçta 4 asist yaptı. Asist krallığı listesinde dünyaca ünlü yıldızlar Angel Di Maria (6), Memphis Depay (6) ve Neymar’ı (5) takip eden genç oyuncu, Fransa Ligi’nin en çok asist yapan defans oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Avrupa devlerinin sezon sonunda Zeki için Lille’nin kapısını çalacağı da gelen haberler arasında.

(Fanatik)