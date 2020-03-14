Zeki Murat Göle: ''Bu benim son maçımdı''

14 Mart 2020 Cumartesi 23:06 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 23:06

Ligin 26. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtamadığımız için ben utanıyorum." diyerek başlayan Göle, "Benim için konuşmak zor. Planladığımız, çalıştığımız oyunu uygulayamadık, çok zor bir maç oldu bizim için. Sahada psikolojik olarak da enerjimiz o kadar azdı, o kadar düşüktü ki, bunu yukarı taşıayamadık. Rakip 10 kişi, 9 kişi kaldı, buna rağmen sahaya yansıtamadık. Topun bizde olmasının bir şey ifade etmediğini gördük, 3. bölge oyununu oynayamadık. Ne hareketlilik vardı, ne topun yönünü hızlı değiştirebildik ve bunlar bir araya gelince böyle bir sonuç ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TARİHİNE BU AYKIRI"

Değişimden önceki süreçte takımın ritminin bayağı bozulduğunu dile getiren Göle, "Üst üste gelen mağlubiyetler var, 8. kez kazanamadık bugün. Fenerbahçe tarihine bakarsak, bu aykırı bir şey, olan bir şey değil. Fenerbahçe bunun üstesinden gelebilecek büyüklükte bir kulüp, her zaman da gelmiştir." dedi.

"LİSANSIM 2 MAÇA İZİN VERİYOR"

Lisansının 2 maça çıkmaya izin verdiğini belirten antrenör, "Yönetimimiz teknik direktör konusunda gerekeni yapacak, çalışmalar devam ediyor. Lisans olarak ben 2 maça çıkabiliyorum, bu benim son maçımdı." diye konuştu.