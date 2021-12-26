Zeki Murat Göle: Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir zaman umutlar tükenmez

26 Aralık 2021 Pazar 21:33 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 21:33

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Göle, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bugün, büyük bir yürek koydular sahaya." dedi.

"HİÇBİR ZAMAN UMUTLAR TÜKENMEZ"

Şampiyonluk şanslarıyla ilgili gelen soruya Fenerbahçe'nin hocası, "Bizim için birlik olma zamanı. Fenerbahçemiz'e sahip çıkmamız gerekiyor. Bu zamanlar, bizim için birlik olma zamanları. Fenerbahçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor, mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde bir yarı daha var. Bazı şeyleri düzeltip daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir zaman umutlar tükenmez." yorumunu yaptı.

"PAS OYUNUNU KURGULUYORUZ"

Zeki Murat Göle, "Kısa zamandır geliştirmek istediğimiz bir oyun var. Fenerbahçe genetiğine daha uygun oynamak istiyoruz. Bunun meyvesini ilk yarıda aldık. İlk yarıda en çok pas yaptığımız maçı oynadık. Pas oyununu kurguluyoruz. Çok kaliteli ayaklarımız var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.