1 Eylül 2025 Pazartesi / 6 Safer 1447
Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi. Göle, 'Benim için çok büyük bir şey Fenerbahçe'de bu görevi üstlenebilmek. Herkese nasip olmaz.' dedi.

HABER MERKEZİ31 Ağustos 2025 Pazar 22:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi.

Zeki Murat Göle, "Oyuncularımızı tebrik etmek lazım. Yoğun bir tempoda buraya geldik. 3 günde 1 maç oynuyoruz uzun zamandır. Çok kısa esler verdik. Benfica maçından sonra uzun bir yolculukla Ankara'ya geldik. Buna rağmen ll yarı oynadığımız futbol, oyunu istediğimiz yöne taşımaları, mücadeleleri mükemmeldi. İkinci yarı gece gündüz gibi oldu. Biraz daha takım düştü, mücadele gücü düştü ama oyunu tutmayı bildik. Bu galibiyetten ötürü takımımı kutluyorum." dedi.

45 yaşındaki antrenör, "Fenerbahçe'deki her geçiş dönemlerinde sorgusuz sualsiz görevin başındasınız." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Çok uzun süredir kulüpte profesyoneliz. Her koşula hazır olmaya çalışıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Futbolda olabiliyor böyle durumlar. Birilerinin sorumluluk alması gerekiyor. O da bize nasip oluyor. Benim için çok büyük bir şey Fenerbahçe'de bu görevi üstlenebilmek. Herkese nasip olmaz. 3 kere oldu. Yaklaşık 19 senedir kulüpte çalışıyorum. A Takım'da 3 kere böyle bir durum denk geldi. Kolay bir şey değil. Bu dönemler hep sancılı oluyor. Bunları en iyi şekilde atlatıp devam etmek gerekiyor. En iyi şekilde yaptığımızı, önümüzün açık olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

