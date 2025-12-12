Zeki Murat Göle'den Tedesco açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç'in Brann ekibini 4-0 yendi.

Cezalı Domenico Tedesco'nun yerine takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HEDEFLERİMİZ VAR, SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

Mcadeleyi değerlendiren Göle, "Oyuncularımızı tebrik ederim. 90 dakika boyunca müthiş oynadılar. A'dan Z'ye istediğimiz oyunu uyguladılar. Maça iyi başladık, erken gol bulduk. Baskımız sürüyordu. Bir dönem oyunun kontrolünü kaybettik ama orada kırmızı kart oldu ve tüm oyunu ele geçirdi. İyi bir skor. İlk 8 hedefimize iyice yaklaştık. Hedeflerimiz var. Sonuna kadar gideceğiz." dedi.

"TALISCA'NIN HAT-TRICK'İ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Anderson Talisca hakkında da konuşan çalıştırıcı, "Talisca'nın hat-trick'i çok önemliydi. Değerli bir oyuncu bizim için. Stoperimiz Kamil Efe'ye de 10 dakika süre verebildik. Benim için değerli bir andı, ben de altyapı hocası olarak buraya çıktım." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZI KUTLUYORUM"

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun cezalı olduğu Brann Stadı'nda müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göle, takımın maça çok iyi başladığını dile getirdi.

Oyuncuların A'dan Z'ye istenilen tüm şablonu uyguladığını vurgulayan Göle, "Oyuncularımızın hepsini mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Oyun başında golü erken bulmamız oyunu rahat götürmemizi sağladı. Bunu yaparken de ön baskının kuvvetli olması gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yaptık. Bir dönem oyunun kontrolünü kaçırdık ama iyi savunma yaptık. Hızlı bir pozisyonda kırmızı kart geldi ve ve sonrasında da oyunun bütün kontrolü bize geçti." değerlendirmesinde bulundu.

"TEDESCO İLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

Teknik direktör Tedesco ile ilişkisine de değinen Göle, "Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kendi yardımcıları da bana destek oldu. Çok değerli isimler. Aramız çok iyi. Çok naif ve iyi bir insan. Her şeyi bütün detaylarıyla paylaşıyoruz. O bizim biz de onun tecrübelerinden yararlanıyoruz. Samandıra'da herkesle çok iyi iletişimi var. İnşallah çok başarılı olacaktır, buna bütün kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.