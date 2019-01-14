Zeki Yavru Akhisarspor'da
Akhisarspor, Zeki Yavru ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Akhisarspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran Zeki Yavru ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
(beinsports)
Akhisarspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran Zeki Yavru ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
(beinsports)
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