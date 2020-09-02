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Spor

Zeki Yavru, Yeni Malatyaspor'da

Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Zeki Yavru, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

IHA02 Eylül 2020 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 14:22
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Denizlispor’un sağ bek oyuncusu Zeki Yavru, 2020-2021 Süper Lig sezonu için Yeni Malatyaspor’da görev alacak.

Trabzonspor’da sağ bek olarak uzun yıllar oynayan 28 yaşındaki genç oyuncu Zeki Yavru, Denizlispor’dan ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu Malatyaspor’un Bolu kampında attığı imza ile kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı.

Süper Lig takımlarından Malatyaspor’da oynayacak olan Zeki Yavru, 2019-2020 Cemil Usta Süper Lig sezonunda Denizlispor’da 33 maçta görev alarak 4 defa asist yaptı ancak sezon boyunca gol atamadı.

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