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Spor

Zeki Yavru'nun en formda sezonu

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un sağ beki Zeki Yavru, koronavirüs salgını yüzünden ara verilen sezonda geride kalan 26 haftada yaptığı 3 asistle kariyerinde en çok gol pası verdiği sezonu yaşadı.

DHA21 Nisan 2020 Salı 11:14 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:14
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Yeşil-siyahlılarla toplam 23 maça çıkan deneyimli oyuncu 1780 dakika görev alırken, 2-2 berabere biten Ankaragücü maçında 2 ve yine aynı skorla sona eren Fenerbahçe müsabakasında ise 1 asist yaptı.

Denizlispor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcu takımda kalacağının da sinyallerini verdi. Zeki Yavru, "Denizlispor'da çok mutluyum. Takımımın başarısı için elimden gelen tüm gayreti gösteriyorum. İyi bir takımız, bunu aldığımız sonuçlarla gösterdik. Denizlispor'un başarısı için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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