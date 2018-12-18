Zeljko Obradovic: Hücum ribauntlarımız sayesinde maçı kazandık

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY EuroLeague'de 79-75 kazandıkları CSKA Moskova maçı sonrası konuştu.

"ATMOSFER MUHTEŞEMDİ, ŞİMDİ İDMAN ZAMANI"

Sözlerine takımını tebrik ederek başlayan Obradovic, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, 3. çeyreğin başlangıcı özellikle güzeldi. Çok önemli bir galibiyet. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Şimdi idman ve sonra Podgorica'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"HER TOP İÇİN SAVAŞTIK!"

İkinci yarıda değişen oyunlarına vurgu yapan tecrübeli başantrenör, "Hücum ribauntlarımız sayesinde maçı kazandık, bu doğru. Bu maçı kazanmamızın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. 13 fazla hücum ettik onlardan. Her top için savaşmamız önemliydi, 2. yarıda değiştirdiğimiz şey buydu." dedi.

(Sporx)