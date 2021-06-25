Zeljko Obradovic'ten Partizan'a 3 yıllık imza

DHA 25 Haziran 2021 Cuma 18:49 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 18:49

Son olarak 2013-2020 tarihleri arasında Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü yapan ve sarı-lacivertli kulübe tarihinde ilk defa Euroleague şampiyonluğu yaşatan Zeljko Obradovic, 1 yıllık aranın ardından başatrenörlüğe geri döndü. 61 yaşındaki koç, 1991 yılında başantrenörlüğe başladığı Partizan kulübüyle 3 yıllığına anlaştı. Sırp ekibinden, "Geri döndü" başlığı ile yapılan açıklamada, "Avrupa'nın en çok kupa kazanan koçu, kariyerinde bugüne kadar kazanılabilecek her şeyi kazanan adam, Partizan'ın yeni antrenörü" denildi.

OSTOJA MIJAILOVIC: PARTIZAN'A DÖNÜŞÜNÜ ANLATACAK KADAR GÜÇLÜ BİR KELİME YOK

Partizan Basketbol Kulübü Başkanı Ostoja Mijailovic de deneyimli başantrenörün kulübe dönmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Obradovic'in geri dönmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Mijailovic, "Zeljko Obradovic'in geri dönmesinden dolayı mutlu ve memnunuz. Partizan için dönüşünün ne anlama geldiğini anlatacak kadar güçlü bir kelime olmadığını düşünüyorum. Önümüzde büyük bir iş var" dedi.