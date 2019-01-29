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Zenit, Shakhtar Donetsk'ten Yaroslav Rakytskyi'yi kadrosuna kattı

Futbolcusu Paredes'i Paris Saint-Germain'in transfer ettiği Rus kulübü Zenit, Shakhtar Donetsk'ten Rakytskyi'yi renklerine bağladı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Zenit, Shakhtar Donetsk'ten Yaroslav Rakytskyi'yi kadrosuna kattı, futbolcusu Leandro Paredes'i ise Paris Saint-Germain'e (PSG) gönderdi.

Ara transfer döneminin 23 Ocak'ta başlayıp 22 Şubat'ta bittiği Rusya Premier Lig'in zirvesindeki Zenit'te transfer hareketliliği yaşanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transferi konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşılan Yaroslav Rakytskyi, kendisini 3,5 yıllığına Zenit'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemindeki 29 yaşındaki stoper, Ukrayna Milli Takımı formasını 54 kez giydi.

Zenit'in orta saha oyuncusu Leandro Paredes ise PSG'ye gitti. PSG Kulübü, 24 yaşındaki Arjantinli milli futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Fenerbahçe, 12 Şubat Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i ağırlayacak. (AA)

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