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Zenit'in Victor Moses korkusu

Zenit'in yıldızı Artem Dzyuba, F.Bahçe maçları hakkında açıklama yaptı.

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ZENİT’İN yıldız futbolcusu Artem Dzyuba, Fenerbahçe maçları hakkında açıklama yaptı. 32 yaşındaki forvet, “Çok aktif dönem geçirdiler. Moses’ı aldıklarını da işittik. Bizim için zor olacak. Özellikle İstanbul!” dedi.
 
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