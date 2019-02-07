Zenit'in Victor Moses korkusu

ZENİT’İN yıldız futbolcusu Artem Dzyuba, Fenerbahçe maçları hakkında açıklama yaptı. 32 yaşındaki forvet, “Çok aktif dönem geçirdiler. Moses’ı aldıklarını da işittik. Bizim için zor olacak. Özellikle İstanbul!” dedi.

Akşam