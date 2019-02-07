Zenit'in Victor Moses korkusu
Zenit'in yıldızı Artem Dzyuba, F.Bahçe maçları hakkında açıklama yaptı.
ZENİT’İN yıldız futbolcusu Artem Dzyuba, Fenerbahçe maçları hakkında açıklama yaptı. 32 yaşındaki forvet, “Çok aktif dönem geçirdiler. Moses’ı aldıklarını da işittik. Bizim için zor olacak. Özellikle İstanbul!” dedi.
Akşam
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