Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Zenit'ten Fenerbahçe açıklaması! '17'inci sıradalar'

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Zenit, temsilcimiz Fenerbahçe'yi 'Türkiye'nin 17'incisi olarak tanımladı'.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Zenit, temsilcimiz Fenerbahçe'yi "Türkiye'nin 17'incisi olarak tanımladı".

Fenerbahçe için kısa bir tanıtım yazısı yayınlayan Zenit, "Türk Ligi'ne karakteristik olmayan şekilde kötü başladılar. 15 maçın ardından 17'inci sıradalar. Rus arkadaşımız Roman Neustadter kadrolarında. Ayrıca Slimani, Soldado, Valbuena gibi oyuncuları var" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sözün Bittiği Yer

Sözün Bittiği Yer

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA