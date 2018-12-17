Zenit'ten Fenerbahçe açıklaması! '17'inci sıradalar'

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Zenit, temsilcimiz Fenerbahçe'yi "Türkiye'nin 17'incisi olarak tanımladı".

Fenerbahçe için kısa bir tanıtım yazısı yayınlayan Zenit, "Türk Ligi'ne karakteristik olmayan şekilde kötü başladılar. 15 maçın ardından 17'inci sıradalar. Rus arkadaşımız Roman Neustadter kadrolarında. Ayrıca Slimani, Soldado, Valbuena gibi oyuncuları var" dedi.