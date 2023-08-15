İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0566
  • EURO
    29,5586
  • ALTIN
    1656.27
  • BIST100
    7690.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zeren Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Spor

Zeren Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Zeren Spor, yeni sezon için hazırlıklarına başladı.

15 Ağustos 2023 Salı 18:33 - Güncelleme:
Zeren Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Kurulduğu ilk yılda TVF Kadınlar 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak TVF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Zeren Spor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Geçen sene kadroda yer alan ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Gülbahar Karagöz, llgın Karacakale, Azra Yılmaz, Dilek Erken, Doğa Dıraz, Döndü Ulusoy, Yağmur Ünal, Yeter Yalçın, Tutku Esendemir, Sudenaz Dike, Yağmur Mesliha Aslan ve Zeynep Tsioma ile yollarını ayıran Ankara ekibi, iç transferde ise smaçör Ebru Uygurtaş, orta oyuncu Berna Demirci ve libero Esra Vural ile yola devam etme kararı aldı.

Zeren Spor ayrıca dış transferde pasör Duygu Üçdağ, pasör Şiirsel Merve Altın, orta oyuncular Damla Nur Dündar, Şeyma Nur Taş, Smaçörler Güldeniz Önal, Gizem Nur Saka ve Çinli Yanhan Liu, pasör çaprazları Ana Cleger ile Ece Erol'u kadrosuna kattı.

  • Zeren Spor
  • Voleybol Federasyonu
  • Kadınlar 1 Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.