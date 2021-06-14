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Spor

Zidane ile gazeteci arasında sert tartışma

İspanya La Liga'da Real Madrid ile yollarını ayıran Zidane, izlemeye gittiği Vallecano-Girona maçının ardından bir gazeteciyle tartışma yaşadı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 21:23 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 21:23
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Real Madrid'deki ayrılan Teknik Direktör Zinedine Zidane, İspanya 2. Ligi'nde Rayo Vallecano ve Girona arasında oynanan La Liga'ya yükselme play-off maçının çıkışında sinirlerine hakim olamadı.

Fransız teknik adam, maç çıkışında bir gazetecinin "Real Madrid'den kötü bir şekilde mi ayrıldınız?" şeklindeki sorusuna sinirlenip "Daha önce olduğu gibi aynı aptal soruları sormaya devam mı edeceksin? Sürekli aynı soruları soruyorsun. Rezalet bir işin var." dedi.

Daha sonra gazeteciyi durdurup özeli bir konuşma gerçekleştirmek istediğini söyleyen Zidane, "Seni tanıyorum. Beni biliyorsun. Kamerayı kapat. Gel, seninle konuşalım." dedi.

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