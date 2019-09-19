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Zidane'ın Real'deki günleri sayılı

Real Madrid'de sezona iyi bir giriş yapamayan Zinedine Zidane'ın işine son verilebilir.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
La Liga’da 4 hafta sonunda 4 puan kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattığı gibi son oynanan Levante maçında skoru 3-0’dan 3-2’ye getiren Zinedine Zidane dün PSG karşısında aldığı mağlubiyetle sabırları taşırdı.
 
REAL MADRİD JOSE MOURİNHO İLE ANLAŞABİLİR
 
Daha önce Real Madrid’in başında üç kez Şampiyonlar Ligi kupası kaldırarak tarihe geçen genç teknik adam hakkında ‘Cristiano Ronaldo’nun sayesinde’ yorumları yapılırken, ‘Beyaz Şimşekler’in’ dün Paris’ten çıkamaması Zidane’nın sonunun yakın olduğunu gösterdi. 15 gün içerisinde dört kritik maça çıkmaya hazırlanan ve bu maçların içerisinde ‘Madrid’ derbisiyle büyük bir sınav verecek olan Zizu’nun başarısız sonuçlar alması halinde işine son verileceği belirtilirken, Florientino Perez’in bir kez daha Jose Mourinho ile masaya oturabileceği ifade edildi.
 
Real Madrid’in yeni hoca adayları arasında Benfica'nın başarılı teknik direktörü Bruno Lage’nin de olduğu iddia edilirken, yaşanan olumsuz süreçte Başkan Perez’in de payının büyük olduğu, Madrid’in yeterli transferleri yapamadığı görüşleri yüksek sesle konuşuluyor.

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