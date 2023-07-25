Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu: Bizim için paha biçilmez bir deneyim olacak

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lilian Popescu, güçlü rakipleriyle oynayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yarınki oyun bizim için çok önemli. Takım arkadaşlarımız için değer biçilemez bir deneyim olacak. Her iki tarafın da farklı farklı imkanları var. Yarın en iyi yönlerimizi göstermeye çalışacağız. Fenerbahçe oyuncularının yetenekleri tabii ki bizi etkiliyor. Ancak biz takım oyunu olarak onların güçlü yanlarını ekarte etmeye çalışacağız. Ve buradan geri döndüğümüzde bizim için çıkış sağlayacak bir sonuç olmasına gayret göstereceğiz." dedi.



Bir gazetecinin, "Fenerbahçe'de özel olarak önlem aldığı herhangi bir futbolcu olup olmadığı" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Popescu, "Orada sadece bir tane değil birden fazla futbolcu var. Bütün oyuncular çok iyi düzeydeler. Onları saymanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Yakın zamanda İtalya'dan da forvet aldılar. Oyuncuların hepsinin durumlarını takip ediyoruz. İmkanlar açısından bizim aramızda çok büyük farklar var. Ama bu demek değil ki biz yarın bu mücadeleyi vermeyeceğiz. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Ama bu yarın öylesine maça çıkacağımız anlamına gelmiyor. Mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

- Denys Dedechko: "Burada bulunmak çok enteresan"

Zimbru oyuncusu Denys Dedechko ise, "Burada bulunmak çok enteresan. Çünkü büyük bir takım ve tahmin ediyorum çok fazla izleyici olacaktır. Bundan dolayı her anlamda çok enteresan bir maç olacağını düşünüyorum. Olumlu bir sonuç alabilecek şekilde en iyi yönlerimizi göstermeye çalışacağız." diye konuştu.

Öte yandan Zimbru, Ülker Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Lilian Popescu yönetimindeki çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümünde, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

