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Spor

Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu: Ligimizde devam edeceğiz

Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu, Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 00:58 - Güncelleme:
Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu: Ligimizde devam edeceğiz
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında karşı karşıya geldiği Moldova ekibi Zimbru'nun teknik direktörü Lilian Popescu açıklamalarda bulundu. İşte Lilian Popescu'nun açıklamaları:

"Böyle bir maçın ardından açıklama yapmak zor oluyor. Sorumluluk tamamen bana ait. Oyuncularım iyi bir maç oynadılar. Sahada bütün eforlarını verdiler. İlk yarı güzel geçti. Fazla fırsatımız olmadı ama en azından berabere bitti. İkinci devre 13 dakikada 3-0 olunca moralimiz bozuldu. Bu bizim için bir tecrübe ve çok iyi bir ders oldu. İkinci yarıda dinlendirdiğimiz oyuncuları da oynatmak durumundaydık. Uğraştılar, çaba sarf ettiler, gerekenleri yaptılar. Bizim talimatlarımızı yerine getirdiler ama maalesef böyle değerli bir ekip karşısında yapacakları bu kadardı. Bugünkü maçı bir ders olarak görüyoruz. Maalesef artık Avrupa kupalarında devam edemiyoruz."

LILIAN POPESCU: LİGİMİZDE DEVAM EDECEĞİZ

"Futbolseverlere teşekkür ediyorum. Ne kadar olumsuz bir sonuç alsak da bize destek oldular. Bu gibi maçların bizim için önemli. Bu tarz ekiplerle yapılacak olan maçlar bizler için faydalı. Her ne kadar skorlar olumsuz olsa da biz ligimizde devam edeceğiz. Moralimiz tabii ki bozuk. İlk 6'da olmak için hedef koyduk. 7 yıl sonra Avrupa kupalarına katılmamızdan dolayı bu maçın bizim için faydalı olduğunu düşünüyorum."

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