Zinedine Zidane, Chelsea'den dev transfer bütçesi istedi

Bu sezon Maurizio Sarri ile beklediğini alamayan Chelsea, gelecek sezona şu an boşta olan Zinedine Zidane ile başlamayı düşünüyor.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Chelsea ile Zidane görüştü ve Fransız adam isteklerini Chelsea'ye iletti.

Habere göre Zidane, Chelsea'ye imza atmak için 3 madde istedi. Zidane'ın Chelsea'ye 'tamam' demesi için 3 madde şu şekilde;

1- Eden Hazard, takımda kalacak.

2- 230 milyon euro transfer harcaması

3- Yapılacak transferlerde tek yetki kendisinin olacak

(Sporx)