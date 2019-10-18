İkilinin basına sızan fotoğrafı, Pogba'nın Madrid ekibine transferi konusundaki iddiaları yeniden alevlendirdi.

Zidane'ın 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu ısrarla istediğini belirten Mirror Gazetesi, Real Madrid'in bu transfer için sezon sonunda bir kez daha harekete geçeceğini iddia etti.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Pogba'nın tedavi için Zidane'ın ise spor endüstrisiyle ilgili bir konferans için Dubai'de olduğu da İngiliz basınında yer aldı.

İspanyol ekibi, geçtiğimiz yaz Paul Pogba için ciddi girişimlerde bulunmuş, oyuncu ve temsilcisi Mina Raiola da bu transfer için istekli olmuş; ama United, oyuncusunu bırakmamıştı.

(TRT Spor)