Zinedine Zidane, Juventus'u istiyor

Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Fransız teknik adam, Juventus'un başına geçmek istiyor.

Habere göre Zidane'ın Juve'nin kendisine sunacağı uzun vadeli bir projeyi kabul etmeye hazır olduğu aktarıldı.

Ayrıca tecrübeli teknik adamın, Ancelotti'nin ayrılma ihtimali sonrası yeniden Real Madrid'in başına geçeceği iddia edilmişti. İtalyan basını, Zidane'ın İspanyol devine dönmeyi düşünmediğini öne sürdü.

Real Madrid'den 2021'de ayrılan Zinedine Zidane, o günden beri takım çalıştırmıyor. Başarılı teknik direktör, Madrid deviyle 2 LaLiga şampiyonluğu, 3 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Juventus'un mevcut teknik direktörü Massimiliano Allegri ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.