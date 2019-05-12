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Zinedine Zidane'dan Paul Pogba açıklaması: Onu beğeniyorum

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Manchester United forması giyen Paul Pogba hakkında konuştu.

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İspanya Ligi La Liga'nın köklü ekiplerinden Real Madrid'de gelecek sezon için yapılacak trasnferler listesinde olduğu iddia edilen Paul Pogba için eflatun beyazlıların teknik patronu Zinedine Zidane bir açıklama yaptı.

Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Manchester United forması giyen vatandaşı Paul Pogba için şu ifadeleri kullandı; "Pogba'yı diğer hocaların beğendiği gibi ben de beğeniyorum. İyi futbolcuları tüm hocalar ve tüm tarafatarlar beğenir."

Zidane, Pogba transferi konusundaysa "O şu an Manchester United'ın kadrolu futbolcusu, onun hakkında transfer konuşmayacağım" dedi. Bu sezon Manchester ekibinin formasını 46 maçta giyen Pogba, takımına 16 gol 11 asistlik bir katkı verdi.

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