Ziraat Bankkart, Altekma'ya set vermedi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Altekma'yı 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz)
Altekma: Divis, Ertuğrul Gazi Metin, Souza, Kadir Cin, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Görkem Yazgan, Tatarov, Emir Pınar, Selman Ateş)
Setler: 25-20, 25-19, 25-13
Süre: 76 dakika (23, 30, 23)