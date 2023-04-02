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Spor

Ziraat Bankkart, Altekma'ya set vermedi

Efeler Ligi 24.hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, misafir ettiği Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

AA2 Nisan 2023 Pazar 16:11 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, Altekma'ya set vermedi
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Altekma'yı 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz)

Altekma: Divis, Ertuğrul Gazi Metin, Souza, Kadir Cin, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Görkem Yazgan, Tatarov, Emir Pınar, Selman Ateş)

Setler: 25-20, 25-19, 25-13

Süre: 76 dakika (23, 30, 23)

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