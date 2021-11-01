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Spor

Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-1 geçti

Ziraat Bankkart, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. haftasında deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 23:10 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:10
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. haftanın son maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Gabriel, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Batuhan Avcı)

ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Camejo, Aykut Gedik, Halil İbrahim Yücel)

SETLER: 25-22, 22-25, 30-32, 24-26

SÜRE: 143 dakika (30, 30, 46, 37)

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