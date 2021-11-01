Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-1 geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. haftanın son maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.
SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu
ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Gabriel, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Batuhan Avcı)
ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Camejo, Aykut Gedik, Halil İbrahim Yücel)
SETLER: 25-22, 22-25, 30-32, 24-26
SÜRE: 143 dakika (30, 30, 46, 37)