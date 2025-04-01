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Spor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası finali ilk maçında Polonya deplasmanında

CEV Kupası finali ilk maçında Ziraat Bankkart yarın Polonya ekibi Asseco Resovia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AA1 Nisan 2025 Salı 09:51 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, CEV Kupası finali ilk maçında Polonya deplasmanında
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında yarın Polonya kulübü Asseco Resovia ile deplasmanda karşılaşacak.

Rzeszow kentindeki Podpromie Spor Salonu'nda yapılacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Ziraat Bankkart, turnuvanın son şampiyonu Asseco Resovia karşısında 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

ZİRAAT BANKKART, KUPAYI KAZANAN 2'NCİ TÜRK TAKIMI OLMA PEŞİNDE

Bu yıl Türkiye, 2013 (Halkbank), 2018 (Ziraat Bankkart) ve 2019'dan (Galatasaray) sonra Erkekler CEV Kupası finalinde 4'üncü kez temsil edilecek.

2018 CEV Kupası ve 2021 CEV Challenge Kupası'nda ikinciliği bulunan Ziraat Bankkart, CEV Kupası'ndaki 2'nci, Avrupa kupalarındaki 3'üncü finaline çıkacak.

Başkent ekibi, kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğunu elde etmek ve Türkiye'ye Erkekler CEV Kupası'ndaki 2'nci zaferini yaşatmak istiyor.

2013 finalinde İtalya'nın Top Volley Latina takımıyla yaptığı maçları 3-1 ve 3-2 kazanan Halkbank'tan başka Erkekler CEV Kupası'nı kaldıran Türk kulübü bulunmuyor.

  • CEV Kupası
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  • Asseco Resovia

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