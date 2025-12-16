İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Ziraat Bankkart deplasmanda galip

Efeler Ligi'nin 11. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.

AA16 Aralık 2025 Salı 16:36
Ziraat Bankkart deplasmanda galip
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Furkan Salduz, Ferhat Altınışık

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, İvgen Deniz (Muhammet Ertuğrul, Onur Ulaş Topbaşlı)

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Dick Kooy, Murat Yenipazar, Burakhan Tosun, Tomas Fornal, Joonas Jokela (Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, ,Clevenot, Berkay Bayraktar, Aykut Gedik)

Setler: 23-25, 24-26, 25-22, 19-25

Süre: 119 dakika (27, 33, 31, 28)

  • Gaziantep Gençlikspor
  • Ziraat Bankkart
  • efeler ligi

