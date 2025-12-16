Ziraat Bankkart deplasmanda galip

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Furkan Salduz, Ferhat Altınışık
Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, İvgen Deniz (Muhammet Ertuğrul, Onur Ulaş Topbaşlı)
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Dick Kooy, Murat Yenipazar, Burakhan Tosun, Tomas Fornal, Joonas Jokela (Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, ,Clevenot, Berkay Bayraktar, Aykut Gedik)
Setler: 23-25, 24-26, 25-22, 19-25
Süre: 119 dakika (27, 33, 31, 28)