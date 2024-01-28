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Spor

Ziraat Bankkart deplasmanda set vermeden galip

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u set vermeden 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

AA28 Ocak 2024 Pazar 15:13 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart deplasmanda set vermeden galip
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde, Ziraat Bankkart deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Ünye

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Svetoslav Ivanov, Bradley Gunter, Enes Atlı (Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Berke Eray Yetkin, Ali Eren Öztürk)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül, Anderson Matthew, Faik Samet Güneş, Ter Maat Wouter, Tuinstra Bennie (Abdulsamet Yalçın, Hacı Şahin, Burakhan Tosun, Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Durruthy Oreol Camejo, Vicentin Luciano Ruben)

Setler: 16-25, 16-25, 20-25

Süre: 72 dakika (24, 24, 24)

  • Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor
  • Ziraat Bankkart
  • Efeler Ligi

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