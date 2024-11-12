Ziraat Bankkart deplasmandan avantajla dönüyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın Valepa Sastamala takımını 20-25, 11-25, 25-22 ve 15-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
SALON: Vexve Arena
HAKEMLER: Miroslav Juracek (Slovakya), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)
VALEPA SASTAMALA: Pennanen (L), Muukkonen, Berg, Garcia, Maijata, Leinonen, Leinonen, Groffier, Kaunisto, Sivula
ZİRAAT BANKKART: Berkay Bayraktar (L), Anderson, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin, Ter Maat, Clevenot
SETLER: 20-25, 11-25, 25-22, 15-25
SÜRE: 91 dakika (22', 20', 26', 23')