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Spor

Ziraat Bankkart deplasmandan avantajla dönüyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın Valepa Sastamala takımını 20-25, 11-25, 25-22 ve 15-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup etti.

12 Kasım 2024 Salı 22:48 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart deplasmandan avantajla dönüyor
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Ziraat Bankkart, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın Valepa Sastamala takımını 20-25, 11-25, 25-22 ve 15-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

SALON: Vexve Arena

HAKEMLER: Miroslav Juracek (Slovakya), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)

VALEPA SASTAMALA: Pennanen (L), Muukkonen, Berg, Garcia, Maijata, Leinonen, Leinonen, Groffier, Kaunisto, Sivula

ZİRAAT BANKKART: Berkay Bayraktar (L), Anderson, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin, Ter Maat, Clevenot

SETLER: 20-25, 11-25, 25-22, 15-25

SÜRE: 91 dakika (22', 20', 26', 23')

  • Ziraat Bankkart
  • CEV Kupası
  • Valepa Sastamala

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