Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde finale yükseldi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek, seriyi 2-1'e getirdi ve finalde Halkbank'ın rakibi oldu.

Geçen yıl da iki başkent temsilcisi finalde karşılaşmış, Ziraat Bankkart, Halkbank karşısında 3 maçı da kazanarak üst üste ikinci kez şampiyon olmuştu.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Faik Samet Güneş (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Peric, Meljanac, Hasan Sıkar)

Setler: 25-17, 25-19, 31-29

Süre: 92 dakika (23, 30, 39)