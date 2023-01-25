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Spor

Ziraat Bankkart evinde ACH Volley'i 3-2 yendi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, Slovenya temsilcisi ACH Volley'i 3-2 mağlup etti.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 23:02 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart evinde ACH Volley'i 3-2 yendi
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Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son haftasında Ziraat Bankkart, Slovenya temsilcisi ACH Volley'i 3-2 yendi.

Ziraat Bankkart, bu galibiyetle grubunu 2. sırada bitirdi ve play-off'a kaldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Igor Porvaznik (Slovakya)

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatgın)

ACH Volley: Masulovic, Todorovic, Videcnik, Koncilja, Gjorgiev, Sestan (Kovacic, Sket, Sen)

Setler: 23-25, 25-23, 22-25, 25-21, 15-8

Süre: 137 dakika (28, 36, 28, 29, 16)

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