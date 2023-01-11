Ziraat Bankkart evinde set vermeden kazandı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Almanya temsilcisi SWD powervolleys Düren'i 3-0 mağlup etti.
Ziraat Bankkart, rakibiyle Almanya'da oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti.
Gruptaki ikinci galibiyetini alan başkent temsilcisi, E Grubu'ndaki 6. hafta maçında 25 Ocak Çarşamba günü yine başkentte ACH Volley Ljubljana takımıyla karşı karşıya gelecek.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Roy Goren (İsrail), Michail Koutsoulas (Yunanistan)
ZİRAAT BANKKART: Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)
SWD POWERVOLLEYS DÜREN: Andrei, Gevert, Ernastowicz, Van Der Ent, Kocian, Brand (Batanov, Rohrs, John, Burggraf, Pettersson)
SETLER: 27-25, 25-21, 25-13
SÜRE: 82 dakika (31, 26, 25)