Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta engelini aştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Eşleşmenin ikinci maçı 26 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin Okumuş, İlknur Çakar
Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Meljanac, Peric)
Setler: 23-25, 30-32, 25-18, 25-23, 15-11
Süre: 159 dakika (29, 41, 31, 37, 21)