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Spor

Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta engelini aştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 00:55 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta engelini aştı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Eşleşmenin ikinci maçı 26 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin Okumuş, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Meljanac, Peric)

Setler: 23-25, 30-32, 25-18, 25-23, 15-11

Süre: 159 dakika (29, 41, 31, 37, 21)

  • Ziraat Bankkart
  • Fenerbahçe HDI Sigorta
  • Efeler Ligi

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