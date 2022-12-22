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Spor

Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakibi oldu.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 20:58 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Kupada Ziraat Bankkart, yarı finalde Fenerbahçe HDI Sigorta ile eşleşti.

Salon: Ankara

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Halil İbrahim Yücel, Arslan Ekşi, Tuinstra, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Galatasaray HDI Sigorta: Baturalp Burak Güngör, Edgar, Orçun Ergün, Oğuzhan Karasu, Emir Kaan Öztürk, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Sharifi, Aykut Acar, Selçuk Keskin)

Setler: 22-25, 31-29, 25-16, 22-25, 15-10

Süre: 137 dakika (28, 42, 22, 28, 17)

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