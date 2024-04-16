Ziraat Bankkart, Galatasaray'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3-4'üncülük serisinin ikinci maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Seriyi 2-0'a getirerek Efeler Ligi'ni üçüncü bitiren Ziraat Bankart, gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa CEV Kupasında temsil edecek.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzic (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Çağatay Durmaz, Selim Kalaycı)
Ziraat Bankkart: Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Samet Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar)
Setler: 13-25, 19-25, 20-25
Süre: 71 dakika (20, 25, 26)