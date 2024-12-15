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Spor

Ziraat Bankkart'tan rahat galibiyet

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda konuk olduğu TÜRŞAD'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA15 Aralık 2024 Pazar 14:47 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart'tan rahat galibiyet
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve çok sayıda taraftar izledi.

Salon: Adilcevaz Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Alexis, Gjorgiev, Taha Erden, İbrahim Emet (Burak Mert, Berke Eray Yetkin, Rahmi Çağlar Aksoy, Burak Topçu, Kadir Bircan)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Zonca, Faik Samet Güneş, Stern, Clevenot (Berkay Bayraktar, Hacı Şahin, Aykut Gedik)

Setler: 17-25, 12-25, 17-25

Süre: 68 dakika (24, 22, 22)

  • TÜRŞAD
  • Ziraat Bankkart
  • Efeler Ligi

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