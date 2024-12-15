Ziraat Bankkart'tan rahat galibiyet

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve çok sayıda taraftar izledi.
Salon: Adilcevaz Voleybol
Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Alexis, Gjorgiev, Taha Erden, İbrahim Emet (Burak Mert, Berke Eray Yetkin, Rahmi Çağlar Aksoy, Burak Topçu, Kadir Bircan)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Zonca, Faik Samet Güneş, Stern, Clevenot (Berkay Bayraktar, Hacı Şahin, Aykut Gedik)
Setler: 17-25, 12-25, 17-25
Süre: 68 dakika (24, 22, 22)