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Ziraat Kupası 5. Tur hakemleri açıklandı

Türkiye Kupası'nda 5 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

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Ziraat Kupası 5. Turunda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

13:00 Keçiörengücü - Galatasaray : Suat Arslanboğa

14:45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon: Hakan Ceylan

17:00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka

18:30 Altay - Kayserispor : Volkan Bayarslan

20:30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir : Arda Kardeşler

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