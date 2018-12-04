Ziraat Kupası 5. Tur hakemleri açıklandı
Türkiye Kupası'nda 5 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Ziraat Kupası 5. Turunda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
13:00 Keçiörengücü - Galatasaray : Suat Arslanboğa
14:45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon: Hakan Ceylan
17:00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka
18:30 Altay - Kayserispor : Volkan Bayarslan
20:30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir : Arda Kardeşler
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