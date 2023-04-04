Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelelerinin hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu akşam MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk edecek ve maçı Zorbay Küçük yönetecek. Yarın ve 6 Nisan Perşembe günü de 2 karşılaşma oynanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

5 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam

6 Nisan Perşembe

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor: Volkan Bayarslan