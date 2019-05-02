17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9703
  • 6,6883
  • 243.798
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ziraat Türkiye Kupası final tarihinde değişiklik

TFF, daha önceden 16 Mayıs Perşembe günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihinin değiştirildiğini duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Akhisarspor'u karşı karşıya getirecek maçın tarihi değiştirildi.

Alınan yeni karar göre Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Akhisarspor maçı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak.

TFF, daha önceden kupa finalinin 16 Mayıs Perşembe günü oynanacağını duyurmuştu.

Şansız motosikletli neye uğradığı şaşırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

KPSS davasında karar çıktı

KPSS davasında karar çıktı

11 yaşındaki çocuğu döven şahısla ilgili yeni gelişme

11 yaşındaki çocuğu döven şahısla ilgili yeni gelişme

Aslı Baş davasında flaş gelişme!

Aslı Baş davasında flaş gelişme!

Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Körfez krizi sonrası Katar hamlesi

Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Körfez krizi sonrası Katar hamlesi

Çocuğa cinsel istismarı övmüştü! İğrenç paylaşımları yapan kadın yakalandı

Çocuğa cinsel istismarı övmüştü! İğrenç paylaşımları yapan kadın yakalandı

F-16'ya binerek bilfiil terörle mücadele harekatına katıldı

F-16'ya binerek bilfiil terörle mücadele harekatına katıldı

'İki ülkenin savaşı nükleer Armageddon olur'

'İki ülkenin savaşı nükleer Armageddon olur'

Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece gözaltına alındılar

Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece gözaltına alındılar
 

POPÜLER HABERLER

Seyir halindeki taksici görenleri şaşkına çevirdi!

Seyir halindeki taksici görenleri şaşkına çevirdi!

Anlık gelen çikolata krizlerinin devası: Pratik sufle tarifi...

Anlık gelen çikolata krizlerinin devası: Pratik sufle tarifi...

Öyle bir yere saklandı ki... Görenler inanamadı

Öyle bir yere saklandı ki... Görenler inanamadı

Kayıp çocuklardan müjdeli haber! İşte ilk görüntüler

Kayıp çocuklardan müjdeli haber! İşte ilk görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA