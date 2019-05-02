Ziraat Türkiye Kupası final tarihinde değişiklik
TFF, daha önceden 16 Mayıs Perşembe günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihinin değiştirildiğini duyurdu.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Akhisarspor'u karşı karşıya getirecek maçın tarihi değiştirildi.
Alınan yeni karar göre Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Akhisarspor maçı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak.
TFF, daha önceden kupa finalinin 16 Mayıs Perşembe günü oynanacağını duyurmuştu.
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