Ziraat Türkiye Kupası finalinde Suat Arslanboğa düdük çalacak
Ziraat Türkiye Kupası finalini Suat Arslanboğa yönetecek.
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Suat Arslanboğa düdük çalacak.
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