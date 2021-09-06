Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Batman Petrolspor-Hendekspor maçıyla başlıyor

AA 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:03 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:03

Birinci eleme turunun ilk müsabakasında Batman Petrolspor, Hendekspor'u konuk edecek. Batman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

TFF 3. Lig'den 10 takımın mücadele edeceği ilk turda diğer 4 karşılaşma ise 8 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

Bu sezon yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada ilk tur müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman)

8 Eylül Çarşamba:

15.00 76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 (Van Atatürk)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya (Siirt Atatürk)

15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)

16.00 Kuşadasıspor-Modafen (Stat henüz açıklanmadı)