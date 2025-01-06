İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2025 Pazartesi / 7 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3578
  • EURO
    36,6851
  • ALTIN
    2995.48
  • BIST100
    10099.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup etabı ilk hafta maçlarının hakemlerini duyurdu.

Haber Merkezi6 Ocak 2025 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası, yenilenen formatıyla yarın başlayacak.

Kupada grup etabının ilk haftasında maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.

Yarın başlayacak ilk hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle:

7 Ocak Salı

13.00: Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

15.30: Fatih Karagümrük-Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

19.00: Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

21.00: Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

8 Ocak Çarşamba

13.00: Kırklarelispor-Bodrum FK: Yiğit Arslan

15.30: Eyüpspor-Boluspor: Erdem Metoğlu

18.00: Trabzonspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.30: Galatasaray-Başakşehir: Ali Şansalan

9 Ocak Perşembe

13.00: Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

15.30: Çorum FK-Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

18.00: Gaziantep FK-İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30: Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.