Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Kupada program ve hakemler şöyle;
YARIN
20:00 Ümraniyespor - Trabzonspor (ALPER ULUSOY)
27 ŞUBAT ÇARŞAMBA
14:00 Hatayspor - Galatasaray (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
20:00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor (SERKAN ÇINAR)
28 ŞUBAT PERŞEMBE
20:00 Kasımpaşa - Akhisarspor (ARDA KARDEŞLER)
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