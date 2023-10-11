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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maç oynandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar 3. tura yükseldi.

11 Ekim 2023 Çarşamba 23:22 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maç oynandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. tur mücadelesine 17 maçla devam edildi.

Kupada günün sonuçları şöyle:

Zonguldak Kömürspor-Tokat Belediye Plevnespor: 2-3

GMG Kastamonuspor-Sebat Gençlik: 2-1

Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-2

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Silivrispor: 6-3

Sapanca Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor: 1-2

Serik Belediyespor-Malatya Arguvan SK: 1-1 (2-4 penaltılar)

Sarıyer-Karabük İdmanyurdu: 2-1

Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi: 0-1

Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969: 3-2

Nazilli Belediyespor-Hacettepe 1945: 0-2

İnegölspor-Doğubayazıtspor: 2-1

Uşakspor-Aliağa Futbol: 1-4

Menemen FK-Bursa Yıldırımspor: 1-0

Diyarbekirspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0

Denizlispor-Burhaniye Belediyespor: 2-3

Hes İlaç Afyonspor-Bitexen Adana 1954: 2-1

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